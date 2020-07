Ook in Portugal zijn ze opnieuw begonnen met koersen: oefentijdrit werd gewonnen door ex-wereldkampioen

Net zoals in België zijn ze ook in Portugal opnieuw beginnen koersen. Er stond dit weekend een oefentijdrit op het programma van ongeveer 22 kilometer en de zege was voor ex-wereldkampioen Rui Costa.

Rui Costa heeft duidelijk niet stilgezeten tijdens de coronacrisis, want de Portugees toonde zich in de oefentijdrit. Hij reed zijn tijdrit uit in 28:10 en daarmee was hij 3 seconden sneller dan zijn landgenoot Rafael Reis. De Spanjaard Gustavo César eindigde op de derde plaats. Rui Costa gaf na de wedstrijd een interview op de website van zijn team, UAE Team Emirates. "Ik heb een goede tijdrit gereden. Ik heb een goede voorbereiding achter de rug en meteen winnen is goed voor het moraal", aldus de Portugees.