Wielerploeg zal De Vriendt herinneren als respectvolle en ludieke jongen: "Niels was echt een topkerel"

Wielerploeg VDM-Trawobo heeft met een immens verlies te maken. Het overlijden van Niels de Vriendt is natuurlijk in heel die ploeg ook erg hard aangekomen. Chris Van Durme, de voorzitter, heeft niets dan goede herinneringen aan De Vriendt.

Bij VTM Nieuws vertelt Van Durme over wat voor een persoon Niels juist was. "Niels was echt een topkerel, maar viel eigenlijk op door zijn eenvoud. Hij kon wel plots heel ludiek uit de hoek komen, zodanig dat hij iedereen zelfs verraste soms. Het was iemand die voornamelijk heel respectvol was. Zo hebben we Niels, zijn omgeving, zijn familie, zijn entourage leren kennen."

TOT ALLES BEREID

Niets was hem dus te veel, tot alles was hij bereid. "Mochten de ploegleiders hem iets vragen, Niels zou dat altijd zo correct mogelijk uitgevoerd hebben binnen zijn kunnen. Het was een heel aangename jongen in de groep", weet Van Durme.

De voorzitter heeft ondertussen ook al meer vernomen over wat er juist voorgevallen is die noodlottige zaterdag. "Een renner die vroeger bij ons reed zag hem van de weg gaan. Hij zou ergers in een gracht geraakt zijn, dan terug op de fiets gestapt zijn en honderd meter verder definitief ineen gestort zijn."