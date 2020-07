Vader van overleden renner heeft voorstel: "Fietsen van 5000 euro, wat stelt paar honderd euro dan voor?"

Te vaak overlijden jonge renners aan een hartstilstand. Voldoende mensen in de buurt die hartreanimaties kunnen geven is geen overbodige luxe in de koers. Maar soms is het gewoon te laat. Sneller meer informatie krijgen, dat is de sleutel volgens Danny Goeleven.

Het overlijden van Niels de Vriendt rijt ook weer een diepe wonde open bij Danny Goeleven. Zijn zoon Jeroen liet twee jaar geleden het leven aan de gevolgen van hartfalen. Achteraf bleek dat Jeroen ARVC had, een zeldzame erfelijke hartziekte. In talloze screenings was dit nooit aan het licht gekomen. MRI-SCAN "Die screenings zijn prima, maar niet voldoende", beweert Danny in GvA. "ARVC bijvoorbeeld kan opgespoord worden met een ­MRI-scan. Waarom die dan niet laten maken? Een ander voorstel: mijn ma, die 77 is, heeft thuis een kastje dat de werking van haar hart registreert. Waarom ­kunnen we dat tijdens wedstrijden niet bij een aantal renners doen?" De vraag is of dat in de praktijk ook haalbaar is. "Ja, ­misschien kost dat allemaal veel geld. Maar die gasten rijden vaak met fietsen van 5.000 euro. Wat stelt een paar honderd euro dan voor? En vooral: het kan levens redden!"