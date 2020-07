Ilan Van Wilder vol verwachting voor effect van eerste hoogtestage: "Het worden interessante dagen"

Ilan Van Wilder kan zich dezer dagen volop uitleven in de Oostenrijkse bergen. Daar is zeker gelegenheid voor de neoprof om eens diep te gaan en voor hem is het zeker een bijzondere ervaring. Het is immers een primeur in zijn nog jonge carrière.

De Ronde van de Algarve is de enige koers die Van Wilder dit jaar al gereden heeft. In de vierde rit naar Malhão klauterde hij met de beste twintig naar boven. In het gezelschap van Van Avermaet, niet ver achter Wellens én voor Nibali. "Ik heb wel al een paar stappen in de goede richting gezet. Ik ben al op veel vlakken beter geworden", zegt Van Wilder aan Wielerkrant.

Dat proces moet worden verder gezet in de buurt van het idyllische ski-oord Kühtai. Daar is Sunweb op hoogtestage. "Dat is mijn eerste keer dat ik op hoogte zal trainen. Ik ben benieuwd hoe mijn lichaam zal reageren, hopelijk goed. Zodat we er ook iets kunnen uithalen en ik in vorm het seizoen kan hervatten."

PARAMETERS

Aangezien het voor de 20-jarige Van Wilder de eerste maal is dat hij dit meemaakt, is het toch afwachten hoe hij dit verteert. "Het zal even kijken zijn hoe je u voelt. Het worden interessante dagen. Belangrijk is om op de hoogtestage de paramaters te zien."

HOOGTETENT

Steeds meer renners slapen ook in een hoogtetent. Is dat naar de toekomst toe voor hem ook een optie? "We gaan nu al zien hoe deze stage meevalt. Als ik daar voordeel mee doe, kan dat later nog wel volgen. Maar daar is nog niet echt over gesproken."