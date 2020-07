Tiesj Benoot weet wat in periode van klassiekers een cruciale rol kan spelen

Tiesj Benoot is zeker een man waar we in de klassiekers wat mogen van verwachten. Uiteraard is de kalender wel grotendeels herschikt en gaat dat zeker zijn invloed hebben. Benoot weet dus wat gedaan: zo fris mogelijk uit de Tour komen, als dat enigszins kan.

Dat de meeste klassiekers nu na de Tour komen, verandert de zaken wel enigszins. "Bij veel renners zal het afwachten zijn hoe ze uit de Tour komen", weet Benoot. Sowieso zullen die drie weken in Frankrijk bij iedereen wel veel van het lichaam vragen. Benoot heeft er wat zichzelf betreft wel een goed oog in. "Zolang ik kan rechtblijven en niet ziek word, kom ik meestal wel goed uit een grote ronde." Als dat na de Tour van 2020 ook het geval is, doet dat het beste verhopen voor de laatste maanden van het wielerseizoen. "Als ik niet afgemat ben, kan dat al van belang zijn." MET AMBITIE NAAR DE STRADE Het begint natuurlijk allemaal met de Strade Bianche op 1 augustus. Daar zal de renner van Sunweb al meteen iets willen tonen. "De Strade Bianche, die koers heb ik al eens kunnen winnen. Daar moet ik met ambitie aan de start komen. Dat is geen geheim."