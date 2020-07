Ex-teamgenoot plaatst Lance Armstrong in ander daglicht: "Hij was de enige kopman die echt gaf om zijn ploegmaats"

Lance Armstrong heeft al veel kritiek moeten slikken wegens zijn dopinggebruik en zijn attitude tijdens zijn carrière. Daar heeft ook de recente docu over hem niets aan verandert. Ex-ploegmaat Janez Brajkovic laat toch een ander licht schijnen over de mens Armstrong.

Discovery was één van de eerste teams waar Brajkovic terecht kon als prof. Zo werd hij ploegmaat van Armstrong. "Velen weten enkel wat de media hen vertelt over Lance. Sommigen werden erg gekwetst door hem en hebben alle recht om kwaad te zijn op hem. Sommigen onder hen kunnen hem niet vergeven, maar mijn ervaring met hem was positief", getuigt de Sloveen bij Ciclismo Internacional.

Eén van de meest positieve punten van de Amerikaan was hoezeer hij zijn ploegmaats in bescherming nam. "Hij was de enige kopman die oprecht gaf om zijn ploegmaats. Ik heb met veel grote namen gekoerst. Niemand komt in de buurt als het gaat over zorgen voor het team. Hij is altijd eerlijk tegen mij geweest."

GEEN HYPOCRISIE

Dat heeft Brajkovic altijd kunnen appreciëren. "Ik ga niet zeggen dat we beste maatjes waren, maar hij gaf om mij. Als ik het verpeste, maakte hij dat ook wel duidelijk. Er was geen hypocrisie, alleen eerlijkheid." Brajkovic is zelf op zijn 36ste nog altijd actief in het wielerpeloton.