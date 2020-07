"Froome kan record Merckx breken. Sorry België, maar dan moeten we bekijken wie grootste aller tijden is"

Bij Israel Start-Up Nation geloven ze in Chris Froome. Eigenaar Sylvan Adams gelooft zelfs dat de 35-jarige Brit het in zich heeft om een record van Eddy Merckx aan te vallen.

"We zijn als kleine ploeg gestart, dit jaar mogen we WorldTour-rijden en starten in de Tour, volgend jaar komt Chris Froome erbij. Dit is super voor de populariteit van het wielrennen in Israël. Volgend jaar is het doel om de Tour te winnen. We willen geschiedenis schrijven met Froome", reageert Adams bij Sporza.

Record van Merckx afsnoepen

"Als Froome wint, zit hij aan 5 magische eindzeges in de Tour. Een 6e zou dan helemaal fantastisch zijn", is Adams ambitieus. Voorlopig heeft Froome 7 grote rondes gewonnen, 4x de Tour, 2x de Vuelta en 1x de Giro. "Maar hij kan in de buurt komen van Merckx met 11 zeges in een grote ronde. Dan moet er toch opnieuw bekeken worden wie de grootste renner aller tijden is, sorry België."