Nys geen voorstander van afschaffen startgelden: "Ik vind dat renners mee mogen beloond worden voor het succes"

De startgelden vormen gespreksonderwerp nummer één in veldritland en ook Sven Nys heeft er een mening over. Voor hem moeten die niet verdwijnen, zeker niet definitief. Wel zal er sowieso minder geld in het veldritlandschap circuleren.

VTM Nieuws bracht Nys een bezoekje op de stage van Telenet-Baloise en kaartte het onderwerp aan. "We moeten proberen te overleven. Renners zullen inderdaad financieel wat inleveren, en dan komt er wat weerstand. Ik begrijp dat, maar goed, de budgetten zijn lager. Het is overal een stuk minder." We moeten vooral blij zijn dat er wedstrijden zijn Financieel een stapje terug zetten zal er voor velen wellicht bij horen. Tijdelijk zal de grote meerderheid zich daar misschien wel bij kunnen neerleggen. "We moeten vooral blij zijn dat er wedstrijden zijn, en dan denk ik dat we na één seizoen moeten evalueren en kijken wat er wel mogelijk is." De startgelden definitief afschaffen ziet Nys zeker niet als een oplossing. "Ik vind dat startgelden niet helemaal moeten verdwijnen, dat renners mee mogen beloond worden voor het succes dat zij mee op de kaart hebben gezet in deze sport."