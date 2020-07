Onduidelijk wie vasthoudt aan WK-tijdrit op 20/09: "Elite-WK trekt meer volk" vs "Wij voeren uit wat UCI ons opdraagt"

Door het WK tijdrijden op 20 september te houden, zullen heel wat uitstekende tijdrijders het kampioenschap missen. Van Aert, Dumoulin, Froome, Roglic, Thomas: ze rondden die dag wellicht allen hun Tour af. Welke instantie houdt toch vast aan die tijdrit op 20/09?

Navraag van Het Laatste Nieuws wijst in de richting van het Zwitserse organisatiecomité. "Vanuit toeristisch oogpunt. Een elite-WK op zondag trekt altijd meer volk dan een titelstrijd voor de jeugd. Daar komt werkelijk niemand op af", klinkt het.

We zijn al blij dat we het WK kunnen en mogen organiseren

Vanuit dat comité zelf komt er echter een heel ander geluid. "Wij voeren uit dat de UCI ons opdraagt. Als de federatie vasthoudt aan het initiële programma en de tijdrit voor profs op zondag wil, leggen wij ons daar bij neer. Dan vormt dat geen debat, geen problematiek. We zijn al blij dat we het WK in deze bizarre tijden kunnen en mogen organiseren."

Is het nu het organisatiecomité of de UCI die een punt maakt van een WK-tijdrit die zondag? Bij de UCI houden ze alvast de lippen stijf op mekaar.