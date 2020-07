Safety first: Ronde van Wallonië moet op zoek naar nieuwe aankomstplaats voor openingsetappe

De Ronde van Wallonië heeft al een aantal mooie namen kunnen vastleggen, maar daarmee is het werk nog niet af. Voor elke organisatie is het in stand houden van de veiligheid de grootste uitdaging. In dat opzicht haakt Ath af voor de Ronde van Wallonië.

Nochtans zou Ath de aankomstplaats zijn voor de openingsetappe in deze rittenkoers op 16 augustus. De gemeente uit de provincie Henegouwen komt daar nu op terug. Ath ziet het niet zitten om zoveel volk te ontvangen. Er werd een schatting gemaakt van een tweeduizendtal toeschouwers die naar Ath zouden kunnen afzakken en daar zouden wellicht nog een paar honderden mensen bijkomen. Gezien de huidige pandemie kunnen ze zich dat daar niet veroorloven. VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN Burgemeester Bruno Lefebvre bevestigt dat veiligheidsoverwegingen aan de basis liggen van de terugtrekking. De organisatie van de Ronde van Wallonië moet ruim een maand voor de start dus een nieuwe aankomstplaats voor de eerste rit zien te vinden.