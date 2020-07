Cijfers sterken Greipel in zijn geloof dat hij nog altijd kan winnen ondanks 'supersnelle' nieuwe generatie

André Greipel is nog lang geen wielrenner af. Door zijn contractverlenging bij Israel Start-Up Nation gaat hij zeker door tot aan zijn veertigste. En niet om er zomaar bij te horen, maar nog altijd om zeges na te jagen. Greipel gelooft dat dit binnen zijn bereik ligt.

Cyclingnews ging hem opzoeken op stage. Greipel legde uit waarom hij nog wil blijven koersen. "Ten eerste moet niemand anders mij zeggen wanneer ik moet stoppen. Er zijn mensen die zeiden dat het stom was om door te gaan, maar tijdens het seizoensbegin heb ik laten zien dat ik nog altijd kan sprinten."

Ik wil nog altijd wielerwedstrijden winnen

Het zit er nog altijd in, het winnen van koersen, en dat geeft hem moed. "De cijfers die ik haal op mijn wattagemeter zijn dezelfden als vijf of zes jaar geleden. Ik wil nog altijd wielerwedstrijden winnen. Het zit in mijn karakter om competitief te zijn. Ik hou er ook nog altijd van om af te zien op training."

Greipel is er zich wel van bewust dat er heel wat jonge, snelle mannen zijn tegen wie hij dan moet opboksen. "De nieuwe sprintersgeneratie is supersnel, dus alles zal honderd procent goed moeten zitten, als ik wedstrijden wil winnen."