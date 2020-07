Ook Belgische expert heeft verregaande regels voor Tour bekeken: "Heeft het zin om het op die manier te organiseren?"

Als het Tour-circus zich straks op gang trekt, zal dat gepaard gaan met verregaande coronamaatregelen. Pierre Van Damme heeft die ook bekeken en vraagt zich af of het zo nog zin heeft. Bovendien blijven er zelfs met die regels nog enkele vragen onbeantwoord.

Geen Village Départ, geen podiumceremonie, geen toegang tot de renners. Het is een greep uit de maatregelen die de ASO bereid is om te nemen. "Het is niet voor het plezier, noch voor de supporters, noch voor de verzorgers, noch voor de renners en al helemaal niet voor de commentatoren. Heel veel fun gaat eraf", concludeert epidemioloog Pierre Van Damme bij VTM Nieuws.

CONTROLE OVER PUBLIEK?

Mogelijk is het de wielerfan in hem die spreekt, maar er zijn ook virologische vraagtekens. "De vraag is van in het begin geweest: heeft het nog zin om het op die manier te gaan organiseren? Het roept nog heel veel vragen op. Hebben ze een draaiboek voor als één van de renners of verzorgers positief is? Hoe ga je dan toch het publiek onder controle krijgen?

Dat lijkt nog de grootste uitdaging te worden. "Op de klimmen kun je publiek niet toelaten, maar op de rest van het parcours is het toch een opeenhoping van mensen. Die transmissie heb je niet onder controle en je riskeert dat ze achteraf zeggen: dit is het gevolg van de Tour."

'VERSTANDIGER TOUR NIET TE LATEN DOORGAAN'

Van Damme neemt daarom een helder standpunt in. "Het zou verstandiger geweest zijn om de Tour een jaar niet te laten doorgaan en af te wachten hoe Europa inspeelt op de situatie."