Geen Lotto-Soudalrenners op het EK: "Met alle respect voor de goede bedoelingen, maar dat willen we niet"

John Lelangue wil geen renners van Lotto-Soudal aan de start van het EK wielrennen op maandag 24 augustus (tijdrit) en woensdag 26 augustus (wegrit). Volgens Lelangue staat het EK haaks op de juiste richtlijnen.

Elke ploeg zal zijn renners zoveel mogelijk in een bubbel plaatsen. Er is de Tourbubbel, de Girobubbel, de bubbel voor de klassiekers,... Volgens de CEO van Lotto-Soudal is dat idee van die bubbels en de veiligheid van de renners niet te vereenzelvigen met een EK wielrennen.

"Alle nationaliteiten rijden er door elkaar, alle ploegen rijden er door elkaar", aldus Lelangue. "Met alle respect voor de goede bedoelingen, zorgen en werk van de bond... Maar je breekt met zo'n EK de bubbels af en dat willen we absoluut vermijden", is de uitleg van Lelangue.

3 dagen niets doen onmogelijk voor renners Tour die naar BK gaan

Renners moeten voor elke koers tweemaal getest worden. Een laatste keer 3 dagen voor de koers, vanaf dan mogen de renners zich eigenlijk niet meer verplaatsen. Maar de laatste etappe van de Tour staat twee dagen voor het BK gepland. Bij Lotto laten ze de renners in Parijs testen, om dan gezamenlijk door te rijzen naar Anzegem om de bubbel zo intact mogelijk te houden.