Niet in Ronde van Vlaanderen, wel in Binckank Tour: Muur van Geraardsbergen zit opnieuw in parcours

Donerdagnamiddag is in Nederland het parcours voorgesteld van de Binckbank Tour 2020. De enige Belgisch-Nederlandse rittenkoers op WorldTour-niveau moest van 7 etappes inkorten naar 5 en zal net als vorig jaar eindigen in Geraardsbergen.

De Binckbank Tour gaat van start op 29 september met een vlakke etappe in West-Vlaanderen van Ardooie naar Blankenberge. De tweede etappe is een tijdrit van 11 kilometer in het Nederlandse Vlissingen. Voor de volgende etappe wordt de grens overgestoken tijdens de koers. De start ligt in de Nederlandse gemeente Philipinne, de aankomst in Aalter.

Laatste twee dagen zijn het zwaarst

Maar de favorieten zullen zich pas echt laten gelden tijdens etappe 3 en 4. In etappe 3 wordt er gestart in Riemst en trekt het peloton opnieuw naar Nederland, richting het Tom Dumoulin Bike Park. Volgens koersdirecteur Rob Discart zla het een geaccidenteerde rit zijn waarin ook de Cauberg zit.

De laatste etappe start in Louvain-La-Neuve en eindigt net zoals vorig jaar op de Vesten in Geraardsbergen. Tijdens de etappe worden onder meer de de Muur en de Bosberg beklommen. Vorig jaar won Naesen in een sprint à deux van Greg Van Avermaet. De eindwinnaar was toen Laurens De Plus.