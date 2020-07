OFFICIEEL: Jasper Stuyven heeft beslissing genomen over zijn toekomst

Jasper Stuyven werd met enkele ploegen in verband gebracht, zoals Israel Start-Up Nation, maar de Belg heeft besloten om toch bij Trek-Segafredo te blijven. Hij heeft een nieuw contract voor twee seizoenen getekend.

"Ik ben dankbaar en gelukkig dat ik ook de komende twee seizoenen voor de ploeg zal rijden waar ik mijn professionele carrière als wielrenner ben gestart. Ik voel mij hier thuis en hopelijk kunnen we ook de komende seizoenen mooie resultaten boeken", aldus Jasper Stuyven op de Twitteraccount van Trek-Segafredo.

