Throwback 2017: Mollema pakt eerste Tourrit na mooie solo

In de Tour van 2017 moest Bauke Mollema zijn klassementsambities opbergen en proberen voor etappewinst te strijden. Na een zevende plek in de Giro zou de combinatie loodzwaar worden. Maar als vrijbuiter lukt het Mollema wel om eindelijk die felbegeerde etappe te winnen

In de etappes net voor of net na een rustdag neemt het peloton vaak een snipperdag. Zeker wanneer het reliëf van de etappe net niet zwaar genoeg is om op klassementsvlak een verschil te maken. De 15e etappe van Laissac Sévérac L'église naar Le Puy en Velay was zo'n etappe: 189 km, twee cols van 1e categorie maar de top van de laatste col van 1e categorie op 30 km van de finish.

Mooie namen in de ontsnapping

Niet lastig genoeg voor de favorieten om het verschil te maken, dus de situatie was gunstig voor de vluchters om het uit te zingen tot het einde. En dat dachten veel ploegleiders/renners. Na verloop van tijd was er een groep van 28 weg met onder meer Serge Pauwels, Bauke Mollema, Warren Barguil, Thibaut Pinot en... Primoz Roglic.

Samenwerking loopt spaak

Op de laatste col van 1e categorie kwam Warren Barguil als eerste boven. Maar in de afdaling kwamen Ulissi, Gallopin, Mollema en Roglic terug. Op 30 km van de finish probeert Mollema het alleen. Hij rijdt een mooie voorsprong bij elkaar van meer dan 40 seconden maar in de laatste kilometers lijkt hij het dan toch niet te halen.

Met nog 11 seconden achterstand beginnen ze in het achtervolgende groepje echter naar elkaar te kijken. Niemand lijkt de kastanjes nu nog uti het vuur te willen halen waardoor Mollema kan profiteren en zijn eerste Touretappe uit zijn carrière kan pakken.