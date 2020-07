Enige prof aan de start is, voor de derde keer op rij, nationaal kampioen tijdrijden in Kroatië

De 25-jarige Kroaat Josip Rumac is in eigen land nationaal kampioen geworden in het tijdrijden. De renners moesten een tijdrit afleggen van 28 kilometer en Rumac won met twee en een halve minuut verschil.

De wielersport komt langzaam, maar zeker opnieuw op gang. Het nationaal kampioenschap tijdrijden werd dit weekend afgewerkt in Kroatië en de overwinning was voor Josip Rumac, de enige prof die aan de start stond. Veel tegenstand had Rumac dan ook niet. Volgens Wielerflits zou Eugen Popovic tweede worden op twee en een halve minuut van Rumac. De 25-jarige Rumac is een renner van Androni Giocattoli-Sidermec en werd zo al voor de derde keer op rij nationaal kampioen tijdrijden van zijn land.