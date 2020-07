Total Direct Energie geeft talentvolle Fransman een kans als stagiair

Bij Total Direct Energie gaan ze een talentvolle Fransman een kans geven als stagiair. De 22-jarige Théo Menant zal namelijk in het najaar te zien zijn bij de wielerploeg. Menant werd in 2017 juniorenkampioen in Frankrijk.

Total Direct Energie zal in het najaar een kans geven aan Théo Menant. De 22-jarige Fransman zal aantreden als stagiair. Volgens Wielerflits is Menant een sprinter en vorig jaar won hij onder meer een rit in de Ronde van Luik.

Théo Menant wordt gezien als een talent. In 2017 werd Menant juniorenkampioen in Frankrijk. Bij Total Direct Energie hoopt hij zich in het najaar in de kijker te rijden.