Trek-Segafredo kondigt verlenging van partnership aan

Trek-Segafredo en één van haar partners zetten hun samenwerking ook de komende jaren verder. Het gaat om het partnership met KOO, de brillenleverancier. Ook de volgende jaren zullen de renners van de ploeg brillen van KOO dragen.

KOO istaat gekend voor zijn specifieke design en een optimale helderheid. Het mannen-en vrouwenteam van Trek-Segafredo doet al langer beroep op deze brillen en gaat dat dus in de nabije toekomst ook zeker blijven doen.

TOPKWALITEIT

"Sinds het begin hebben we een exclusieve samenwerking op touw gezet met KOO. Het is een enthousiaste, technische partner die een product levert van topkwaliteit, rekening houdende met onze noden en vragen. We zijn blij om KOO nog twee jaar te dragen en bij te dragen tot de groei van het merk", zegt General Manager Luca Guercilena van Trek-Segafredo.

Onlangs kondigde Trek-Segafredo ook een contractverlenging op sportief gebied aan. Jasper Stuyven ligt nu tot 2022 vast bij zijn huidige ploeg. Edward Theuns ligt nog onder contract tot eind 2021.