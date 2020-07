Belgische wielrenner heel zwaar gewond na crash met tractor, hoopvolle berichten na spoedoperatie

In Kemmel sloeg zondag het noodlot ei zo na toe na een zware botsing van een wielrenner met een tractor. Een spoedoperatie volgde, de eerste berichten zijn hoopgevend.

Ward Vander Meiren (37) was zondag met enkele ploegmaats aan het trainen in het West-Vlaamse Heuvelland toen in Kemmel het noodlot toesloeg.

Vander Meiren kwam hard in botsing met een tractor met sproeimachine en hij moest in kritieke toestand worden afgevoerd naar het ziekenhuis van Ieper.

Klein oogje van de naald

Een spoedoperatie volgde: "De eerste tekenen zijn positief, hij is nu buiten levensgevaar", aldus trainingsmakker Briek Beuselinck in Het Laatste Nieuws - hij was aanwezig bij de crash.

"Hij mag zich volgens de dokters gelukkig prijzen dat hij jong is en over een goede conditie beschikt. Hij kroop door een klein oogje van een naald."