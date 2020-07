Twijfels geuit bij kansen op Tourwinst voor Froome door... technisch directeur van zijn eigen ploeg

Is de status van Chris Froome bij Ineos veranderd door de aankondiging van zijn vertrek volgend jaar? Het is zeker geen overbodige vraag. Carsten Jeppesen, de technisch directeur van Ineos, spreekt met veel respect over Froome, maar betwijfelt wel of hij klaar is om de Tour te winnen.

Al heeft Froome er zelf wel alles aan gedaan. "Ik denk niet dat iemand zo hard getraind heeft in de coronacrisis als hij. Chris is een geweldige atleet en is ongelooflijk toegewijd", zegt Jeppesen aan TV2. "Maar ik ben niet honderd procent zeker dat hij staat waar hij moet staan om de Tour te kunnen winnen." Er is immers een nieuwe generatie waar Froome rekening mee moet houden. "Er zijn veel jonge renners die ook bekwaam zijn, zoals Egan Bernal. Er is veel gebeurd sinds Froome voor het laatst de Tour won. We hebben de Tour gewonnen met Bernal en Thomas. Froome is ouder geworden en heeft vorig jaar een zeer zware valpartij opgelopen." De twee die wel nog een toekomst hebben bij Ineos, lijken dus een streepje voor te hebben. Al zal de koers de leider van de ploeg aanduiden, meent Jeppesen. "Het kopmanschap zal bepaald worden op de weg. De beste man zal winnen."