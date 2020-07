Ex-renner van Jumbo, die in Ruta del Sol-rit Teuns nipt voor bleef, verlengt voor drie seizoenen bij Fundación Euskadi

Eén van de renners die zich reeds kunnen tonen heeft dit wielerseizoen, en een verleden bij Jumbo heeft, is zeker van zijn toekomst in de wielersport. Juan José Lobato verlengde zijn contract bij Fundación Euskadi tot het einde van 2023.

Voor de 31-jarige Lobato zeker wel een opluchting. Lobato was eerder dit seizoen al eens betrokken in een duel met Dylan Teuns, in de tweede rit in de Ruta del Sol met aankomst in Iznajar. Lobato bleef toen net Teuns voor, maar het was wel Serrano Gonzalez die de etappe won. Lobato moest vrede nemen met de tweede plek.

De Spanjaard heeft een link met de lage landen, want in 2017 koerste hij voor het toen genaamde LottoNL-Jumbo. Voordien reed hij enkele seizoenen voor Movistar. Na zijn vertrek bij LottoNL volgde nog een passage bij Nippo-Vini Fantini en sinds dit jaar zit hij bij Fundación Euskadi.

Feliz de anunciar mi renovación hasta 2023!!!! Con esta gran familia @fundacion_euskadi. Un sueño poder seguir disfrutando de esta gran afición que tenemos en PAÍS VASCO. #mareanaranja #euskadi #Trebujena pic.twitter.com/Vb564M8CST — Juanjo Lobato (@juanjolobato) July 21, 2020

Deze ploeg, die in 2018 doorgroeide naar het continentale niveau, zal hem dus ook de volgende drie jaar nog onderdak bieden.