Partner van de Tour gered van de ondergang: overname door eigenaar van Gamma-winkels

Voor één van de partners van de Tour de France is er een einde gekomen aan een periode van maanden van onzekerheid. In mei doken er berichten op over de heikele situatie bij Mavic. De Bourrelier Group heeft het bedrijf nu overgenomen.

Dat betekent dus de redding van de Franse fietsenonderdelenfabrikant. De Ronde van Frankrijk werkt al decennia lang samen met Mavic, maar de toekomst oogde dus erg onzeker. Gelukkig zijn door deze overname de problemen van de baan. VEEL CONCURRENTIE De Bourrelier Group hoeft u niet noodzakelijk onbekend te zijn: het is immers ook eigenaar van de Gamma-winkels, waarvan er in België zo'n tachtigtal te vinden zijn. Er was heel wat concurrentie om Mavic over te nemen, maar de Bourrelier Group heeft het dus gehaald. We mogen ons er dus op verheugen om ook dit jaar en de volgende jaren de wagens en fietsen van Mavic in de Tour te zien.