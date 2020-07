Throwback 2010: beklijvend duel tussen Alberto Contador en Andy Schleck op de Col du Tourmalet

Op 22 juli 2010 stond er in de Tour de France een zware etappe op het programma. De renners moesten naar de gevreesde Col du Tourmalet. De strijd om het eindklassement zorgde voor extra spanning, want Andy Schleck stond slechts acht seconden achter op leider Alberto Contador.

Andy Schleck had zijn zinnen gezet op de gele trui. De Luxemburger moest dan wel acht seconden goed maken op Contador tijdens de rit naar de Col du Tourmalet en er zou enkele dagen later nog een tijdrit aankomen, wat niet de sterkste discipline is van Andy Schleck.

Maar de tijdrit deed er niet meer toe, want ondanks de ritzege op de Col du Tourmalet slaagde Schleck er niet in om 8 seconden weg te rijden van Alberto Contador. De Spanjaard bleef dus aan de leiding van het algemeen algemeen klassment en hij zou die eerste plaats ook niet meer afstaan.