Wordt het WK wielrennen uitgesteld naar 2021? "We houden er rekening mee, maar de kans is klein"

Aangezien het coronavirus in veel landen opnieuw de kop opsteekt, komen er natuurlijk terug vragen over het WK wielrennen. Volgens de organisatoren is de kans echter klein dat het WK wordt uitgesteld.

Wat met het WK wielrennen? Volgens verschillende media bestaat de kans dat het WK wordt uitgesteld naar april 2021, maar volgens Nicolas Voide, één van de organisatoren, is de kans klein. Hij vertelde het in een interview bij La Dernière Heure. Normaal gezien zal het WK van 20 tot 27 september en Voide hoopt dat deze data kunnen behouden. "We schrijven het niet helemaal af (dat het WK wordt uitgesteld), maar we kunnen wel zeggen dat de kans zeer klein is", aldus Nicolas Voide.