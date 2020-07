Quarantaine voor wie van Roemenië naar Italië wil: Mathieu van der Poel ontsnapt aan kleine ramp

Alpecin-Fenix heeft de juiste keuze gemaakt om de voltallige ploeg en dus ook Van der Poel weg te houden uit de Sibiu Cycling Tour. Als Van der Poel daar toch aan de start was gekomen, had hij op 1 augustus niet kunnen meedoen aan de Strade Bianche.

De Italiaanse volksgezondheid Roberto Speranza heeft immers een verplichte quarantaine van twee weken opgelegd van twee weken voor reizigers die uit Roemenië en Bulgarije komen. Aanvankelijk was het plan van Van der Poel om eerste de Sibiu Cycling Tour in Roemenië te rijden en dan naar Italië te reizen voor de Strade Bianche.

GOEDE BESLISSING

In aanloop naar de Sibiu Cycling Tour ving Alpecin-Fenix al verontrustende berichten op over de coronatoestand ter plekke. Voor alle veiligheid zag het uiteindelijk af van deelname aan de Roemeense rittenkoers. Een goede beslissing, blijkt nu.

Want als Van der Poel twee weken in quarantaine had moeten gaan, had hij sowieso niet van start kunnen gaan in de Strade Bianche.