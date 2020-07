Pascal Ackermann spurt naar derde zege van het seizoen

Pascal Ackermann is de eerste grote naam uit het profwielrennen die kan scoren in het tweede seizoensdeel. De Duitser was in de tweede etappe van de Sibiu Cycling Tour de rapste van een uitgedund peloton. Bora-Hansgrohe blijft de Roemeense rittenkoers domineren.

Een vlucht van vijf renners kwam tot stand in de tweede etappe. Dementyev, Dima, Weulink, Bernas en Tomasz Budzinski hadden wel zin in een ontsnapping. Ze bouwden een maximale voorsprong uit van bijna vijf minuten op het peloton. Daar controleerden Bora-Hansgrohe en Israel Start-Up Nation zodat alles in de richting van een massasprint bleef wijzen. Bernas haakt als eerste af af voorin. Het peloton stond even stil voor een gesloten overweg en verloor zo een veertigtal seconden. Met 50 kilometer te gaan had het kwartet voorin nog 2 minuten en 50 seconden. VERHAAL VAN VLUCHTERS VOORBIJ OP SLOTKLIM Dementyev was de volgende vluchter die voorin moest passen. Op de slotklim werden ook de andere drie gegrepen en peloton was inmiddels ook verder uitgedund. Een groep van zo'n 35 renners bleef over en sprintte voor de zege. Die ging naar Pascal Ackermann en zo was Bora-Hansgrohe voor de tweede dag op rij aan het feest. Rudy Barbier en Riccardo Stacchiotti werden tweede en derde.