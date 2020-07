Cycling Vlaanderen stelt massale afgelastingen van lokale wielerwedstrijden vast: "Augustus ziet er slecht uit"

De profkoersen trekken zich weer op gang, maar Cycling Vlaanderen is bezorgd over het aanbod voor de wielrenners in andere categorieën. Het organiseerde in de maand juli meerdere oefenkoersen. Steeds vaker worden wedstrijden die op de planning werden gezet toch weer afgelast.

"We zien elke voormiddag drie à vier annuleringen binnenkomen", meldt Frank Glorieux, de voorzitter van Cycling Vlaanderen, aan Sporza. Ook omdat er heel wat bij de organisatie van zo'n koers komt kijken. "Omdat bijvoorbeeld ook documenten voor "contact tracing" moeten worden ingevuld, is dat voor velen de spreekwoordelijke druppel." De koersen die er al geweest zijn, heeft men tenminste gehad. Het ziet er niet naar uit dat er nog snel veel gaan bijkomen. "Ik ben blij dat we in juli hebben kunnen koersen, maar augustus ziet er slecht uit. In augustus gaan er niet zoveel koersen meer georganiseerd worden als in juli." Het is soms dweilen met de kraan open Zijn er nog oplossingen mogelijk om toch nieuwe wielerwedstrijden tot leven te roepen? "We zoeken naar alternatieven zonder toeschouwers zoals afgesloten terreinen, maar iedereen zit ondertussen ook wat op zijn tandvlees. Het is soms dweilen met de kraan open."