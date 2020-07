Ijzersterke selectie: Deceuninck-Quick.Step trekt met twee ex-winnaars naar Strade Bianche

Deceuninck-Quick.Step heeft maandag zijn selectie bekendgemaakt voor de Strade Bianche, de eerste WorldTour-koers na de coronabreak op zaterdag 1 augustus. Uit de selectie is één ding duidelijk: The Wolfpack wil opnieuw winnen.

In 2019 was Julian Alaphilippe de beste in de Strade Bianche, voor Jakob Fugslang en Wout van Aert. De Strade Bianche is een klassieker van 'amper' 185 km met 63 kilometer aan grindwegen dwars doorheen pittoreske Toscaanse landschappen. Ook dit jaar is Alaphilippe van de partij om opnieuw voor de overwinning te strijden.

Maar ook Zdenek Stybar behoort tot de selectie. De Tsjechische Belg won in 2015 de klassieker. Hij reed in totaal 5x de Strade en eindigde telkens in de top 10, indrukwekkende statistieken.

Vanuit de tweede lijn doet Deceuninck-Quick.Step beroep op Kasper Asgreen, winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne en 2e in de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar, en Luxemburgs kampioen Bob Jungels.

Vervolledigen de selectie: Ballerini, Honoré en Serry.