Ziekenboeg: Henao ontwricht schouder, Leemreize wordt geopereerd aan vingertop

De eerste etappe van de Ronde van Burgos heeft meteen slachtoffers geëist: Sebastian Henao van Team Ineos en GIjs Leemreize moesten geblesseerd opgeven na een valpartij.

Henao

Henao en Leemreize vielen in de eerste etappe van de Ronde van Burgos op 50 kilometer van de streep. De Colombiaan van Team INEOS werd overgevoerd naar het ziekenhuis, waar uit scans bleek dat hij zijn schouder ontwricht heeft. Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer Henao opnieuw kan koersen.

Following his crash today at #VueltaBurgos, scans revealed that @5_henao suffered a dislocated right shoulder.



Leemreize

Na de val van Leemreize kwamen er van de Spaanse media berichten dat Leemreize mogelijk zijn vinger verloren was tijdens de valpartij. Zijn ploeg Jumbo-Visma kon het nieuws niet meteen bevestigen maar liet nadien weten dat hun renner in het ziekenhuis is om zijn gehavende vingertop te laten herstellen.