Stuyven deed wat hij kon in Burgos maar kwam er niet uit: "Had geen jump meer"

Jasper Stuyven werd in de eerste etappe van de Ronde van Burgos 21e. De aankomststroken bleken net iets te zwaar voor de snelle man van Trek-Segafredo. Na afloop deed hij zijn relaas over de laatste kilometer.

"Ik vond het een heel mooie aankomst en we gingen ervoor. Theuns zette me perfect af maar dan moest ik wat afremmen en kwamen de klimmers van achteruit met hun aanval en had ik geen tweede punch meer in huis", zegt Stuyven op de social media van de ploeg.

"We kwamen zaterdag pas terug van hoogstestage dus ik had geen idee of ik de power wel in me had. Ik wou er gewoon voor gaan en we hadden de attitude om agressief te koersen. Ik wou dat ik een betere punch in huis had maar na zo'n lange periode zonder koers was he moeilijk om in te schatten wat ik in de benen had. Hopelijk komen er nog kansen", besluit de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad.