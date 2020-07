Verdeeldheid in peloton over maatregelen: "Hypocriet" vs "Systeem werkt heel goed'

Vanuit de hele wereld wordt er met een vergrootglas naar de Ronde van Burgos gekeken. Niet alleen vanwege de koers, ook vanwege de coronamaatregelen. De renners zelf houden er een dubbel gevoel aan over.

Jasper Stuyven van Trek-Segafredo vindt de maatregelen soms zelfs een beetje hypocriet. "We worden goed afgeschermd van het publiek, maar sommige regels zijn eerder voor de show. Eerst wordt je temperatuur opgemeten en daarna staan we op 20 cm van een rondemiss", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Maar dat is niet het enige waaraan hij zich stoort. "We staan tot vlak voor de start klaar met een mondmasker op, maar tijdens de koers rijden we 5 uur lang in elkaars snot. Dat is toch een beetje hypocriet", vindt Stuyven.

Tom Van Asbroeck zag twee renners van zijn ploeg uitvallen nog voor er een kilometer gereden. De renners waren mogelijk besmet en het resultaat van hun test was nog niet bekend. "We hebben nu kunnen zien dat het systeem heel goed werkt", zegt Van Asbroek bij HLN. "Maar het is dubbel want het toont aan dat het virus moeilijk in toom te houden is en niemand veilig is."