Dylan Groenewegen staat voor grootste avontuur ooit

Dylan Groenewegen kondigde het goede nieuws aan via Twitter. Zijn partner Nine Storms en hij worden voor het eerst mama en papa. "Ons grootste avontuur begint. Vanaf februari worden onze namen mama en papa."

Our greatest adventure begins.

From February 2021 our names will be Mom & DadšŸ‘¶šŸ¼ā¤ļø @StormsNine pic.twitter.com/bHMDj4Wh3G