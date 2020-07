Maar zes renners per ploeg in Milaan - San Remo en toch héél veel renners aanwezig: nóg wildcards uitgedeeld!

In Milaan - San Remo gaan we op zoek naar een opvolger voor Julian Alaphilippe op 8 augustus 2020. En dat zullen we toch met heel wat renners doen.

De organisatie besliste om met maar zes in plaats van zeven renners aan de start te staan in Milaan - San Remo. 27 ploegen Op die manier konden ze zoveel mogelijk ploegen uitnodigen, zodat iedereen toch wat kan meegenieten van het zeer erg verkorte wielerseizoen. Met Androni en Bardiani werden twee extra wildcards uitgedeeld, waardoor het totaal nu op 27 ploegen komt te staan. Daardoor zullen er alsnog - als alles goed gaat - 162 renners aan de start staan op weg naar San Remo.