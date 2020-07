Verwachtingen liggen hoog voor Xandro Meurisse: "Hij wil een contract in de WorldTour in de wacht slepen"

Het is koffiedik kijken in welke vorm de renners aan de start van hun eerste wedsrijd zullen staan na een bijzonder lange periode zonder competitie. Van Xandro Meurisse wordt wel veel verwacht.

Het is de 'Spion in het Peloton' van Sporza, een renner wiens identiteit onbekend is, die Xandro Meurisse tipt als man in vorm voor de komende weken. "Als ik ook al naar de komende weken en maanden kijk, dan schuif ik ook graag Xandro Meurisse naar voren", klonk het op Sporza.

"Ik hoorde veel goede signalen vanop zijn stage in de Vogezen. Dat belooft veel goeds. En Xandro wil een mooi contract in de WorldTour in de wacht slepen. Dat is altijd goed voor de motivatie", besloot de Spion over de renner van Circus - Wanty Gobert.

Ook van Tiesj Benoot verwacht hij vuurwerk. In de Strade Bianche al. "Hij staat er altijd na een hoogtestage. Tiesj is altijd meteen supergoed als hij van zijn berg komt. Hij is een werkbeest, 100 procent. Hij zal zeker meteen klaar zijn", klonk het nog.