Ex-winnaar Strade Bianche blikt vooruit: "Favoriet? Van der Poel!"

Michal Kwiatkowski zal zaterdag als een van de favorieten aan de start staan van de Strade Bianche. Als tweevoudig winnaar weet hij hoe je kan winnen over de Toscaanse grindwegen. De Pool heeft het parcours al verkend en verwacht een spannende, gevaarlijke editie.

"Door de hitte is het zand veel losser dan normaal, iedereen zal minder grip hebben", zegt Kwiatkowski bij Cyclingnews. "Ik heb het nooit zo gezien als vandaag, het is als racen in de sneeuw. Er liggen enorm veel steentjes en stof op de weg", zegt hij na zijn verkenning.

1 favoriet: Van der Poel

Voor Kwiatkowski is er maar één grote favoriet om zaterdag te winnen in Siena: Mathieu van der Poel. "Hij heeft al bewezen dat hij de sterkste renner van het peloton is, hij doet gewoon waar hij zin in heeft denk ik. Als hij het niet wordt, denk ik aan Fuglsang, Alaphilippe en Van Avermaet", denkt de ex-wereldkampioen