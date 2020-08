Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 2: Nice - Nice: Een mooie kans voor een dubbelslag voor Thomas De Gendt?

Door de coronacrisis gaat de Tour de France dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 2, van Nice naar Nice.

Net als op dag één (lees er HIER nog eens alles over) fungeert Nice ook op de tweede dag van het openingsweekend als start- en aankomstplaats voor de renners in de Tour de France.

En deze rit belooft meteen een eerste testje te worden voor de klassementsmannen, want tijdsverlies is uit den boze voor Egan Bernal, Tom Dumoulin, Geraint Thomas, Primoz Roglic, Thibaut Pinot en de andere mannen die mikken op eindwinst in Parijs.

🚁 Le #TDF2020 vu du ciel 🚁



Etape 2 : 🚩 Nice haut pays - Nice (30/08) 🏁



La montagne de la @MetropoleNCA à l'honneur pour cette deuxième étape avec deux passages au-delà des 1 500 mètres.



A mountain stage with two passages at over 1,500m before the finish in @VilledeNice. pic.twitter.com/KXTS1CqdJ0 — Tour de France™ (@LeTour) June 28, 2020

Na de Col de Colmiane (ongeveer 16 km aan 6%) en de Col de Turini (15 km aan 7%) volgt nog de Col d’Eze (8 km aan 7%), een klim die we uit Parijs-Nice ook heel goed kennen uiteraard.

En daarna krijgen we met de niet-gecatalogiseerde Col des Quatres Chemins nog een flinke kuitenbijter mét bonifactieseconden, dus het zou wel eens meteen erg spannend kunnen worden. Al is het nog maar de vraag of de echte klassementsmannen zich al volop gaan roeren.

Dat biedt dus kansen voor vrijbuiters. Hoewel rit twee niét op de Promenade des Anglais aankomt, heeft deze rit meer weg van de slotrit in Parijs-Nice dan de eerste.

Houd naast Julian Alaphilippe dus ook zeker de Belgen Tim Wellens en Thomas De Gendt (opnieuw) in de gaten. Want is het niet zo'n beetje zoals de rit die De Gent won in de Tour van 2019?