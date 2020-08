Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 6: Le Teil - Mont Aigoual: Drietrapsraket in slotfase, een kans voor De Gendt, Teuns of Benoot?

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 6.

Op dag zes trekt het peloton via de Ardèche naar het Centraal Massief. Na een relatief vlakke aanloop krijgt het opnieuw een stevige slotfase voorgeschoteld.

In de laatste dikke 34 km gaat het bijna uitsluitend bergop. De renners moeten nog drie beklimmingen trotseren.

De Col des Mourèzes (6,1 km aan 4,8%), de Col de la Lusette (11,7 aan 7,3%) en de Mont Aigoual (8,3 aan 4%) zijn een echte drietrapsraket waar wel eens op twee fronten zou kunnen worden gestreden.

Loodzware slotfase

In de laatste 34 km is dus amper een vlakke strook te bekennen. De zwaarste strook ligt ongeveer halverwege deze beklimming in drie delen. Op de Col de la Lusette ligt een strook van twee kilometer aan zo’n elf procent gemiddeld. De vraag is of daar al oorlog wordt gemaakt en hoe groot de schade dan is.

De laatste beklimming is namelijk een stuk minder steil, met een maximaal gemiddelde van 5,5% in de slotkilometer. Imense verschillen zullen daar in principe niet meer op gemaakt worden, al zal het totaal van de klim wel zijn impact hebben op dat moment.