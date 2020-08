BREAKING: Dylan Teuns komt met nieuws over zijn toekomst en maakt ploeg voor komende twee seizoenen bekend

In het wielrennen komt stilaan ook de transferperiode op gang en dus is het ook uitkijken naar wat de Belgen allemaal zullen doen. Eentje heeft alvast nieuws over zijn toekomst.

Dylan Teuns zal ook de komende jaren in het shirt van Bahrein - McLaren te zien zijn. Dat heeft het team bekend gemaakt op haar webstek. Hij tekende bij voor twee seizoenen en blijft op die manier dus tot 2022 verbonden aan het team waar hij in 2019 aankwam. 2022 "Ik voel me hier heel erg goed", aldus Teuns in een reactie. "Dit is de beste keuze voor mij, ik wil mijn resultaten nog verbeteren", aldus de ritwinnaar uit de Tour de France 2019. "Vorig jaar haalde ik twee knappe zeges binnen, ik ben heel blij voor de kansen die ik hier heb gekregen. Samen gaan we voor nog veel meer zeges."