Nieuw topmoment ook voor echtgenote van Van Aert: "Op laatste strook heb ik de baby gevoeld"

Het geluk kan niet op voor Wout van Aert en zijn echtgenote. Drie weken geleden kondigden Wout en Sarah aan dat ze hun eerste kindje verwachten. Nu komt daar de overwinning van Wout in Strade Bianche bij. Ook voor mevrouw Van Aert was de Italiaanse eendagskoers een hele belevenis.

Had Sarah gerekend op een overwinning van haar man? "Stiekem hoop je en je weet hoe goed hij is", vertelt ze aan VTM Nieuws. "Het is een dagje vol stress geweest." Wat een verschil met die noodlottige dag in de Tour, ondertussen iets meer dan een jaar geleden. "Die dag in de Tour is een dag waar je aan blijft denken. Als je ziet wat hij nu terug kan en van waar hij komt, is het eens zo mooi."

Dat Wout zo'n grote koers wint tijdens haar zwangerschap, geeft het nog een extra dimensie. "Op de laatste strook heb ik de baby gevoeld. Dat was wel speciaal." Er komt zo weer een trofee bij. Aan Sarah om daar een plekje voor te zoeken.

TROFEE ERBIJ VOOR PRIJZENKAST

"We hebben één mooie kast in de inkomhal. Daar staan alle kasseien van de Koppenbergcrossen en de mooiste trofee's. Ik denk dat deze daar ook wel een plaatsje gaat krijgen", weet ze te voorspellen.