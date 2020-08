'Porte verlaat Trek en gaat opnieuw naar oude liefde'

Enkele weken geleden was er nog een gerucht dat Porte zijn ex-kopman Chris Froome zou volgen naar Israel Start-Up Nation, maar Froome zal andere ervaren knechten moeten aanspreken voor volgend seizoen.

Porte was in het verleden eerste luitenant van Chris Froome bij zijn Tourzeges en trok toen naar BMC om voor eigen rekening te rijden. Door tal van blessures is dat er niet altijd uitgekomen.

Nu zou hij dus terugkeren naar Team Ineos om Bernal en Thomas bij te staan. Als de Tour volgend jaar van start gaat, is de Australiër al wel 36 jaar.

