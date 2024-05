Karsten Kroon komt met zeer bizar verhaal over 'bollenbroek' en ontmoeting met Bram Tankink: "Dat doe je gewoon niet"

Karsten Kroon is een van de vaste commentatoren in de Giro d'Italia. Op zaterdag heeft hij een leuk verhaal opgediept over zijn verleden als wielrenner. Het had te maken met bergtruien en een ontmoeting met Bram Tankink.

Karsten Kroon is een van de renners die erin geslaagd is om in de drie grote rondes de bergtrui te dragen. Dat is de prestatie waar hij misschien zelfs het meest trots is van alles in zijn carrière. "Het begon in de Giro in 2000 en daarna op elf september 2001 in de Vuelta."

"En toen wilde ik hem ook eens in de Tour de France pakken. In 2005 lukte het me om in de eerste week eens mee te zijn in een ontsnapping. In de Tour was het echt niet makkelijk om de bergtrui te pakken te krijgen."

"Ik draag de bollentrui één dagje, ik reed toen bij Rabobank in de ploeg bij Michael Rasmussen. Hij was de gedoodverfde winnaar van de bergtrui dat jaar en dus waren er al bollenbroeken besteld voor de latere weken."

"Het was allemaal gepland, Rasmussen ging pas in de tweede week goed zijn. Ik had geen bollenbroek dus, in de tweede week werd er een doos geleverd en toen gaven ze me ook een bollenbroek omdat ik de bollen ook had gedragen."

Rijden met een bollenbroek

"Na de Tour wilde ik die broek toch een keertje aantrekken. Dus ik trok die bollenbroek aan met een truitje bij en wilde stiekem om acht uur 's ochtends even buiten fietsen. Ik ben honderd meter ver en ik kwam Bram Tankink tegen ..."

"Die lachte me uit. Hoongelach viel mij ten deel. Het is echt wel sneu als je na een grote ronde nog in een bollenbroek gaat trainen. Neen, dat doe je echt niet", aldus Karsten Kroon met een verhaal bij Eurosport tijdens de Giro.