Pogacar verrast met reactie nieuwe zege in Giro

Alweer raak voor Tadej Pogacar. De sterke Sloveen zit al aan drie ritzeges in deze Giro d'Italia. Met dank ook aan zijn ploegmaats, die de hele dag de kopgroep binnen schot wisten te houden. Als je weet dat je kopman het toch gaat afmaken doe je al eens wat extra zeker?

Tadej Pogacar werd op twee kilometer van de streep afgezet door een berensterke Majka en kon het uiteindelijk makkelijk afmaken. Toch wist hij achteraf in zijn eerste reactie bij de organisatie van de Giro te verrassen.

"Neen, ik had vandaag niet verwacht te winnen. Het leek me helemaal geen dag voor de klassementsmannen om te winnen", aldus Tadej Pogacar in zijn reactie. En dus was het tijd om een bloemetje te geven aan de ploegmaats.

"Mijn ploeg UAE Team Emirates heeft het echt geweldig gedaan. De verschillen waren beperkt bij de voet van de slotklim en Rafal Majka deed een geweldige lead-out. Ik won hier ook al in de Tirreno en nu ook in de Giro, dit is heel leuk."

Ploegmaats met geweldig werk

"Mijn ploegmaats zeiden dat ze voor de zege wilden gaan na de eerste lange klim van de dag. Ik had er ook vertrouwen in als ik hen zag rijden." En de rest is geschiedenis, want Pogacar had alles onder controle in het slot van de race.

Nog één etappe volgt er op zondag, maandag is er dan de eerste rustdag. Pogacar beseft dat het nog tricky zal worden en dat de focus een must is, ook op zondag richting Napoli. Daarna volgt dan de zuurverdiende rustdag.