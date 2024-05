Opmerkelijk: Remco Evenepoel duikt op in ... voetbalstadion

Real Madrid won een topduel op bezoek bij Granada met 0-4. Thibaut Courtois mag dus een nieuwe clean sheet bijschrijven. En daar bleef het niet bij, want ook Remco Evenepoel was bij de pinken in Spanje.

Remco Evenepoel wil zich dezer dagen in Spanje op hoogtestage klaarstomen voor het Criterium du Dauphiné en in een latere fase uiteraard ook de Tour de France. Maar de boog moet niet altijd even gespannen staan.