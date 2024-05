Elke dag prijs: Thibau Nys is aan weergaloze week bezig en doet stap richting eindzege

Thibau Nys blijft de overwinningen maar aan elkaar rijgen. Ook in de vierde rit van de Ronde van Hongarije heeft hij opnieuw toegeslagen. Op een aankomst boven was hij deze keer sterker dan Marc Hirschi.

Op zaterdag was er de vierde etappe in de Ronde van Hongarije, met een etappe van 165 kilometer tussen Budapest en Etyek. Een vlucht van zeven renners reed lange tijd voor het peloton in de vierde etappe.

Bij de zeven onder meer Cees Bol en Salvatore Puccio, maar in de laatste tien kilometer waren ze eraan voor de moeite. En dus gingen we naar een nieuwe koers onder de favorieten voor de eindzege in Hongarije.

Onder meer Ulissi en Poels reden een stevige rit, maar in het slot van de wedstrijd was het Marc Hirschi die de sprint lanceerde. Enkel Thibau Nys wist hem te volgen en uiteindelijk even later achter te laten in Etyek. En dus opnieuw raak voor Nys.

Eindzege op zondag een mogelijkheid?

Twee ritzeges na elkaar op glooiend parcours, knap gereden van de jonge Belg. Met Lander Loockx en Harm Vanhoucke eindigden er nog twee Belgen in de top-6 in de rit van de dag. Thibau Nys is leider voor de slotetappe.

Zondag wordt nog gereden richting Pecs. Ook die etappe heeft de zoon van Thibau Nys vooraf zeker verkend. En dus wordt het zaak om wie weet de eindzege in de Ronde van Hongarije te gaan binnenhalen. In de stand heeft hij nu veertien seconden voorsprong op Ulissi.