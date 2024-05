Er staat géén maat op Pogacar, goede zaak voor jonge Belg

In de Giro d'Italia waren we toen aan de achtste etappe, van Spoleto naar Prati di Tivo. En dat leverde zoals verwacht toch wel het nodige spektakel op. Een elitegroepje trok naar de finish voor de aankomst bergop.

Ongeveer 152 kilometer moesten de renners afleggen van Spoleto naar Prati di Tivo. Daar kregen we een sterke aankomst bergop, waardoor het uitkijken was of het opnieuw een strijd tussen de absolute topfavorieten zou gaan worden.

Een grote en interessante groep met onder meer Bardet wist zich af te scheiden vroeg in de race, maar UAE Team Emirates gaf ze nooit écht veel minuten. Verre, Bardet, Geschke, Paret-Peintre, Steinhauser en Storer bleken vooraan de sterkste, later bleef enkel Paret-Peintre over.

Op de slotklim was iedereen eraan voor de moeite. Tiberi bond op Prati di Tivo een paar keer de kat de bel aan, terwijl ook Storer en Arensman het probeerden. Tadej Pogacar reed echter alle gaatjes dicht. Het was duidelijk dat hij graag zelf de rit wilde winnen.

Geen maat op Pogacar

In de sprint was het Tadej Pogacar die makkelijk de maat nam van alles en iedereen. Cian Uijtdebroeks miste in het slot opnieuw een beetje explosiviteit, maar eindigde wel knap mee in de eerste groep en doet zo een goede zaak in het klassement.

Voor Pogiboy wordt het stilaan een heel vruchtbare Giro d'Italia. Hij won nu al drie keer in de Ronde van Italië en blijft uiteraard heel erg ruim leider. Onder meer Lutsenko was een van de grote slachtoffers qua tijdsverlies.