De klassementen: Uijtdebroeks doet goede zaak, verschillen worden steeds groter

De kop is eraf in de Giro d'Italia. In het openingsweekend waren er al de nodige slachtoffers in het klassement, ondertussen is de eerste tijdrit en de tweede aankomst boven achter de rug en worden de verschillen steeds groter.

Zaterdag was er al de derde ritzege voor Tadej Pogacar. De Sloveense kannibaal zette op die manier een aantal van zijn concurrenten nog wat verder op achterstand. De grootste slachtoffers van de dag waren Luke Plapp, Alexey Lutsenko en Juan Pedro Lopez. Cian Uijtdebroeks profiteerde van de zaak en schoof twee plaatsen op in de stand. Hij is nu vijfde en heeft ook de witte trui als beste jongere opnieuw overgenomen, al is er wel nog ene Antonio Tiberi die hem in de nek hijgt. Daniel Felipe Martinez is nog steeds de nummer twee in het klassement, maar hij volgt al op 2'40". Geraint Thomas staat op 2'58", Ben O'Connor deed een goede zaak en blijft knap vierde in het klassement, maar wel al op 3'39". Sommige favorieten nu al op meer dan vijf minuten van Pogacar Cian Uijtdebroeks staat nu dus vijfde op 4'02", daar staat alles dus wat nog altijd op een zakdoek. Antonio Tiberi hijgt in zijn nek op 4'23", terwijl Fortunato toch wat tijd verloor en nu al boven de vijf minuten staat op een zevende plaats. Er waren verder goede zaken voor Thymen Arensman en Jan Hirt die de top-10 zijn binnengekomen. Het nummer elf Lutsenko staat ondertussen al op meer dan zes minuten - het gaat dus heel hard in de Giro, met dank aan Pogiboy.