Cian Uijtdebroeks barst van de ambitie voor zware rit op zaterdag

Cian Uijtdebroeks verloor in de tijdrit zijn witte trui. En dus is het alle hens aan dek voor hem om die plaats terug te gaan winnen. Kan dat al in de etappe van zaterdag? Dat is minstens de bedoeling, zo lijkt.

“Of ik de trui straks al wil terugnemen? Hoh, misschien wel. Maar ik leg mezelf niet te veel druk op: vandaag is het niet mijn hoofddoel om dat te doen", opent Cian Uijtdebroeks zijn analyse in Het Nieuwsblad voor de rit van zaterdag. "Wel wil ik sowieso tijd terugpakken en bij de groep der favorieten zitten. Of dat ook effectief de witte trui oplevert zullen we straks wel zien", blijft hij op de vlakte. Toch lijkt het zaak om er de komende dagen werk van te maken. Uijtdebroeks voelt zich nog steeds goed, maar wil ook rustig blijven. Sowieso beseft hij dat de Giro nog lang is. Er zijn nog twee weken koers, ook na de zware race van deze zaterdag. En dus wil hij ook niet te hoog van de toren blazen. Afwachten wat UAE doet “Het zou kunnen dat het vanaf de eerste klim à bloc is. Het hangt er vanaf wat de mannen van Ineos en UAE willen doen. Enerzijds moeten zij vandaag niets forceren, maar het zijn ploegen die een rit als vandaag maar wat graag willen winnen." "Daarom is het moeilijk om voorspellingen te doen, maar dat het zwaar wordt staat vast", kon er een lachje af bij de Belg van Visma - Lease a Bike. Aan hem om de komende dagen te bewijzen dat hij top-5 waardig is of kan zijn.