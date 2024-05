Cosnefroy flikt het opnieuw - waar zaten de Belgen in Quimper?

Benoît Cosnefroy maakte er een lange sprint van en won op die manier vorige week de GP du Morbihan. En deze week heeft hij een nieuwe koers op zijn palmares kunnen schrijven. Sterk bezig, de Fransman.

Zaterdag stond de Ronde van de Finistère op het programma. Net als in de GP du Morbihan is dat ongeveer tweehonderd kilometer ploeteren en wroeten. En dus was het afvragen wie het zou gaan halen in de straten van Quimper.

Het werd een zeer interessante race, waarbij het steevast met wisselende kansen was dat er gereden werd. Heel wat mensen probeerden een uitval te doen, maar diverse sprintersploegen probeerden het peloton gesloten te houden.

Uiteindelijk werd het wel een flinke afvalrace, waardoor we in Quimper uiteindelijk met een uitgedund peloton naar de sprint gingen. En daarin was het toch wel best majestueus wat Benoît Cosnefroy uiteindelijk liet zien.

Hij hield makkelijk Corbin Strong en Rudy Molard af. Eerste Belg in de sprint in Quimper was uiteindelijk Luca Van Boven op een twaalfde plaats. Ook Cedric Beullens (17e) wist zich nog goed te handhaven in de sprint.