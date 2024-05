Cian Uijtdebroeks heeft wat te zeggen over zijn tactiek zaterdag: "Soms moet je dat doen"

Gisteren verloor Cian Uijtdebroeks zijn witte trui, een dagje later heeft hij hem echter al terug. En dus is de renner een gelukkig man. Doseren is de zaak, dat beseft de jonge Belg eens te meer. Met oog op Rome.

Cian Uijtdebroeks was met de beste mee op de Prati di Tivo en reageerde een paar keer goed op een aanval van Antonio Tiberi onder meer. Tadej Pogacar reageerde op elke prik, Uijtdebroeks bleef uiteindelijk zitten.

In de sprint moest hij Pogacar & co voorlaten en werd hij uiteindelijk zevende van het groepje, in het klassement is hij opgeschoven naar de vijfde plaats. En zo is niet aanvallen ook gewoon een soort van strategie.

"Ik heb er misschien even aan gedacht om aan te vallen. Maar het was niet zo steil en met al die jongens in de groep mocht ik me ook niet opblazen", aldus Cian Uijtdebroeks in een reactie bij Sporza. Hij heeft een duidelijk doel.

Witte trui een doel voor Uijtdebroeks of niet?

"Soms moet je met je verstand rijden en ik heb redelijk conservatief gekoerst." De jonge Belg is nu opnieuw nummer één in het jongerenklassement en mag dus morgen opnieuw in het wit starten. De kloof met Tiberi is wel maar 21 seconden voorlopig.

"Dat kan een strijd in de koers worden, maar het is niet mijn hoofddoel. Ik wil gewoon zo hoog mogelijk eindigen en wit zou dan extra leuk zijn", aldus nog Uijtdebroeks. De komende twee weken zal een en ander moeten blijken.